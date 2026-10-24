காஞ்சியில் 51 வார்டுகளில் சாலைகளை சீரமைக்க ரூ.16.55 லட்சம் ஒதுக்கீடு
காஞ்சியில் 51 வார்டுகளில் சாலைகளை சீரமைக்க ரூ.16.55 லட்சம் ஒதுக்கீடு
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் 51 வார்டுகளிலும் சேதமடைந்த தார் மற்றும் கான்கிரீட் சாலைகளை சீரமைக்க, 16.55 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கி, மாநகராட்சி நிர்வாகம் ‘டெண்டர்’ வெளியிட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் 51 வார்டுகள் உள்ளன. இப்பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்காக சாலைகள் தோண்டப்பட்டுள்ளன. இதனால், பல இடங்களில் தார்ச்சாலைகள் சேதமடைந்தும், கான்கிரீட் சாலைகளில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டும் காணப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, முக்கிய சாலைகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளில் பெரிய பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து காயமடையும் அபாயம் உள்ளது.
மழைக்காலங்களில் பள்ளங்களில் தண்ணீர் தேங்குவதால், ஆழம் தெரியாமல் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் மட்டுமின்றி, பொதுமக்களும் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை துவங்குவதற்கு முன்பாகவே சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைத்திருக்க வேண்டும் என, மாநகராட்சி நிர்வாகம் மீது பொதுமக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைப்பதற்காக, மண்டலம் வாரியாக நிதி ஒதுக்கி, மாநகராட்சி நிர்வாகம் டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, மண்டலம் 1ல் சாலை சீரமைப்பு பணிகளுக்கு 5.30 லட்சம் ரூபாயும், மண்டலம் 2க்கு 6 லட்சம் ரூபாயும், மண்டலம் 3க்கு 2.25 லட்சம் ரூபாயும், மண்டலம் 4க்கு 3 லட்சம் ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நான்கு மண்டலங்களுக்கும் சேர்த்து, மொத்தம் 16.55 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான டெண்டர், நவம்பர் 6ம் தேதி விடப்பட உள்ளது. அதன்பின், ஒப்பந்ததாரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, சாலை சீரமைப்பு பணிகள் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மழைக்காலத்தில் சாலைகளில் பள்ளங்கள் அதிகரித்து, விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால், டெண்டர் நடைமுறைகளை விரைந்து முடித்து, சேதமடைந்த சாலைகளை விரைவாக சீரமைக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.