39 இடங்களில் சாலை அமைக்க ரூ.3.6 கோடி நிதி கேட்பு

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ADDED : நவ 05, 2026 09:25 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில், குடிநீர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகளுக்காக தோண்டப்பட்ட சாலைகள், குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளதால் 39 இடங்களில் புதிய சாலை அமைக்க 3.6 கோடி ரூபாய் கேட்டு மாநகராட்சி நிர்வாகம் காத்திருக்கிறது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில், நான்கு மண்டலங்களில் உள்ள 51 வார்டுகளிலும், உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் குடிநீர் திட்டப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இதுதவிர, மாநகராட்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஓரிக்கை, செவிலிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 250 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இத்திட்டப் பணிகளுக்காக மாநகராட்சியின் பல்வேறு பகுதிகளில் சாலைகள் தோண்டப்பட்டுள்ளன. இதனால், பல தெருக்களில் சாலைகள் முற்றிலும் சேதமடைந்து, போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளன.
இதற்கிடையே, குடிநீர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் முடிவடைந்த வார்டுகளில், புதிய சாலைகள் அமைக்க வேண்டும் என கவுன்சிலர்களும், அப்பகுதி மக்களும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, 37 இடங்களில் புதிய சாலைகள் அமைப்பதற்கான திட்ட அறிக்கையை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தயாரித்துள்ளது. இதற்காக மொத்தம் 3.6 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு கோரி, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகத்திற்கு அறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இதுவரை நிதி ஒதுக்கீடு கிடைக்கவில்லை. இதனால், சாலை அமைக்கும் பணிகளை தொடங்க முடியாமல் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் காத்திருக்கின்றனர்.