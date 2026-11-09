499 மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ.63 கோடி வங்கிக் கடன்

ADDED : நவ 04, 2026 08:08 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 499 மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு 63.18 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வங்கிக் கடனுதவிகளை, வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு இன்று (நவ.,4) வழங்கினார்.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அலுவலக மக்கள் நல்லுறவு மைய கூட்டரங்கில், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில், மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு வங்கிக் கடனுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தலைமையில் இன்று நடந்தது.
இதில், ஊரகப் பகுதிகளில் உள்ள 373 மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு 47.93 கோடி ரூபாயும், நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள 126 குழுக்களுக்கு 15.25 கோடி ரூபாயும் என, மொத்தம் 499 குழுக்களுக்கு 63.18 கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு பேசியதாவது:
தற்போது 499 மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு 63.18 கோடி வங்கிக் கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஊரகப் பகுதிகளில் 8,134 குழுக்களும், நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் 2,232 குழுக்களும் என மொத்தம் 10,366 மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் 1.22 லட்சத்து 704 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு வங்கிக் கடன் வழங்க 775 கோடி இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 3,036 குழுக்களுக்கு 352.80 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் உத்திரமேரூர் த.வெ.க.,- – எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினம், கூடுதல் கலெக்டர் ஆஷிக் அலி, மகளிர் திட்ட இயக்குனர் ஆர்த்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.