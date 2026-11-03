ரூ.94 கோடியில் நான்குவழி சாலையாக விரிவாக்கம் செய்தும் பயனில்லை! தினமும் நெரிசல்
ரூ.94 கோடியில் நான்குவழி சாலையாக விரிவாக்கம் செய்தும் பயனில்லை! தினமும் நெரிசல்
ADDED : நவ 02, 2026 09:07 PM
ADDED : நவ 02, 2026 09:07 PM
குன்றத்துார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் – மணிமங்கலம் சாலை, 94 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நான்குவழி சாலையாக விரிவாக்கம் செய்தும், கரசங்கால், முடிச்சூர் பகுதி இணைப்பு சாலைகள் குறுகலாக உள்ளதால், தினமும் நெரிசலில் சிக்கி, வாகன ஓட்டிகள் தவித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீபெரும்புதுார்- –-- மணிமங்கலம் சாலை, சென்னை- –-- பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை இணைக்கும் பிரதான சாலையாக உள்ளது.
இந்த சாலையை ஒட்டி, பிள்ளைப்பாக்கம் ‘சிப்காட்’ தொழிற்பூங்கா உள்ளதால், எப்போதும் வாகன போக்குவரத்து இருக்கும். இதனால், நெரிசல் ஏற்படுவதோடு, விபத்தும் அடிக்கடி ஏற்பட்டு வருகிறது.
விபத்துகளை குறைக்க, ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, பிள்ளைப்பாக்கம் முதல் மணிமங்கலம் வரையிலான இருவழி சாலையை 8.4 கி.மீ., நீளம், 20 மீட்டர் அகலத்தில், நான்கு வழியாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.
மொத்தம் 94 கோடி ரூபாயில் அமைக்கப்பட்ட இந்த சாலை, 2024ல் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.
தொழிற்சாலைகளுக்கு ஏற்றுமதி, இறக்குமதிக்கு செல்லும் கனரக வாகனங்கள், நான்குவழி சாலையில் எந்த சிக்கலுமின்றி சுலபமாக சென்று வருகின்றன.
ஆனால், மணிமங்கலத்தில் இருந்து முடிச்சூர் மற்றும் கரசங்கால் என, இரண்டாக பிரிந்து செல்லும் இணைப்பு சாலைகள், மிகவும் குறுகலாக உள்ளதால், அப்பகுதியை கடப்பதில் பல மணி நேரமாகிறது.
இதனால், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் இருந்து மணிமங்கலம் வரை விரைவாக வரும் வாகனங்கள், மணிமங்கலம் பகுதியை நெருங்கியதும் கடுமையான நெரிசலில் சிக்கிக் கொள்கின்றன.
நான்கு வழியாக விரிவாக்கம் செய்தும், மணிமங்கலம் பகுதியில் நெரிசல் தீராததாகவே இருப்பதாக, வாகன ஓட்டிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
சென்னை ஜி.எஸ்.டி., சாலை, வண்டலுார் – மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலை, வண்டலுார் – வாலாஜாபாத் நெடுஞ்சாலை, சென்னை-- -– பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை உட்பட முக்கிய சாலைகளை இணைக்கும் சாலையாக, மணிமங்கலம் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலை உள்ளது.
இந்த சாலையை, 94 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் விரிவாக்கம் செய்தும், மணிமங்கலம் பஜார் பகுதியில் சாலை குறுகலாக உள்ளதால், கனரக வாகனங்களால் இந்த சாலையை எளிதாக கடந்து செல்ல முடியவில்லை.
இதனால், இந்த சாலையில் செல்வதை தவிர்த்து, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் இருந்து குன்றத்துார் நெடுஞ்சாலை அல்லது ஒரகடம் நெடுஞ்சாலை வழியே, சுற்றிச் செல்ல வேண்டியுள்ளது.
எனவே, மணிமங்கலத்தில் இருந்து கரசங்கால் 3 கி.மீ., மற்றும் முடிச்சூர் 4 கி.மீட்டரில் உள்ளது. இப்பகுதிகளில் சாலையை விரிவாக்கம் செய்தால், வாகனங்கள் சென்றுவர எளிதாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
ஸ்ரீபெரும்புதுார் முதல் மணிமங்கலம் வரை முதற்கட்டமாக சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மணிமங்கலத்தில் இருந்து முடிச்சூர் அல்லது கரசங்கால் வரை சாலை விரிவாக்கம் செய்ய திட்டம் தற்போது ஏதும் இல்லை.
இந்த பகுதியில் சாலை விரிவாக்கம் செய்வது குறித்து நெடுஞ்சாலை துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.