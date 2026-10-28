ரூ.30 கோடியில் அமைத்த செய்யாறு பாலம் திறப்பில் அலட்சியம்! அணுகு சாலை அமைக்க ஆர்வம் காட்டாத அதிகாரிகள்
ரூ.30 கோடியில் அமைத்த செய்யாறு பாலம் திறப்பில் அலட்சியம்! அணுகு சாலை அமைக்க ஆர்வம் காட்டாத அதிகாரிகள்
UPDATED : அக் 26, 2026 10:06 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
உத்திரமேரூர்: நெய்யாடுபாக்கம் – இளையனார்வேலுார் செய்யாற்றின் குறுக்கே, 30 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பாலப் பணி முடிந்து ஐந்து மாதங்களுக்கு மேலாகியும், அணுகு சாலை அமைக்காமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுவதால், பயன்பாட்டிற்கு வருவது சிக்கலாகியுள்ளது. இதனால், 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் ஆற்றை கடந்து, 30 கி.மீ., நடந்து செல்ல வேண்டிய அவல நிலை தொடர்கிறது.
காஞ்சிபுரம் மற்றும் வாலாஜாபாத்திற்கு பேருந்து மூலம் பயணிக்க, கால விரயமும் பொருட் செலவும் ஏற்பட்டு, பல தரப்பினரும் அவதிப்படுகின்றனர்.
எனவே, நெய்யாடுபாக்கம் – இளையனார்வேலுார் இடையே செல்லும் செய்யாறின் குறுக்கே பாலம் கட்ட சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள, 20 கிராமங்களைச் சேர்ந்தோர் பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வந்தனர்.
அதன்படி, 2024 -– 25ம் நிதி ஆண்டில், ‘உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர்’ திட்டத்தின்கீழ், 19 கோடி ரூபாய் பாலம் கட்டும் பணிக்கும், அணுகு சாலை மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துதல் போன்றவைக்கு, 11 கோடி ரூபாய் என மொத்தம் 30 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது.
இதில், 300 மீட்டர் அகலத்திற்கும், 7.5 மீட்டர் உயரத்திற்கும் புதிய பாலம் கட்டும் பணி கடந்த ஆண்டு ஜனவரியில் துவங்கியது.
பாலத்தின் மீது, இருவழிச் சாலை மற்றும் பாதசாரிகள் நடந்து செல்வதற்கு ஏற்ப, இருபுறமும் பாதை வழியும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
ஓராண்டுக்குள் பணி முடிக்க இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டதால், காஞ்சிபுரம் மற்றும் வாலாஜாபாத்திற்கு எளிதாக சென்றடையலாம் என, அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
மேலும், காஞ்சிபுரத்தை சுற்றிக் கொண்டு, வாலாஜாபாத் வழியாக, ஒரகடம், தாம்பரம், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சுற்றி செல்ல வேண்டிய நிலை இருக்காது.
நெய்யாடுபாக்கம் -– இளையனார்வேலுார் இடையிலான செய்யாற்று பாலம் வழியாக 15 கி.மீ., துாரத்தில் வாலாஜாபாத்திற்கு சென்று விடலாம். அங்கிருந்து, ஒரகடம், தாம்பரம், சென்னைக்கு எளிதாக சென்று விடலாம். இதன் மூலம் நேரம் மிச்சப்படுத்த முடியும், அலைச்சலும் மிஞ்சும் என சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.
திட்டமிட்ட படி துவங்கப்பட்ட பாலம் பணி, 40 சதவீதம் நிறைவு பெற்றிருந்த போது, கடந்த ஆண்டு பருவ மழைக்கு செய்யாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால், பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன.
பருவ மழை முடிந்தபின், ஒப்பந்தக்காலம் நீடிக்கப்பட்டு, பணிகள் மீண்டும் துவங்கின. ஐந்து மாதங்களுக்கு முன் பாலம் கட்டும் பணி முழுமையாக நிறைவு பெற்றுள்ளது.
எனினும், நெய்யாடுப்பாக்கம் மற்றும் இளையனார்வேலுார் பாலம் துவங்கும் பகுதியில், பொதுக் கட்டடங்கள் மற்றும் மின் கம்பங்கள் அகற்றி அணுகு சாலை அமைக்கப்படாமல் உள்ளது.
பாலம் பணி நிறைவு பெற்றும் அணுகு சாலை ஏற்படுத்தும் பணிக்கு அதிகாரிகளின் அலட்சியம் காட்டுவதால், பாலம் பயன்பாட்டிற்கு வர தாமதமாகியுள்ளது.
தற்போது, வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி உள்ளதால், செய்யாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் நிலை உள்ளது. வெள்ள பாதிப்பு வந்தால், தற்போது மக்கள் பயன்படுத்தும் ஆற்று வழிப்பாதையில், போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு, சுற்றுவட்டார மக்கள் சிரமப்பட வேண்டி இருக்கும்.
எனவே, பருவமழை தீவிரம் அடைவதற்குள், அணுகு சாலை பணிகளை முடித்து, பாலத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, நெய்யாடுவாக்கம் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மண்டல நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
நெய்யாடுப்பாக்கத்தில் அணுகு சாலை அமைய உள்ள பகுதியில் பயன்பாட்டிலான மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி, ஊராட்சி அலுவலகம், மற்றும் பொது நுாலக கட்டடம், மின் கம்பங்கள் போன்றவை உள்ளன. இவற்றை அகற்றி, அணுகு சாலை அமைக்க வேண்டி உள்ளது.
இதேபோன்று, இளையனார்வேலுார் பாலம் துவங்கும் பகுதியிலும் அணுகுசாலை அமைக்க கட்டடம் உள்ளிட்டவை அகற்ற வேண்டி உள்ளது. நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் இதற்கான தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வருவாய் துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித் துறையினர் தரப்பிலான அப்பணிகள் முடிந்து, அணுகு சாலை அமைத்ததும் பாலம் பயன்பாட்டிற்கு வரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.