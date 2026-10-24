ரூ.30 சன்ன ரக அரிசி விற்பனை ரேஷன் கடையில் துவக்கம்: காஞ்சிக்கு 23 டன் ஒதுக்கீடு
ரூ.30 சன்ன ரக அரிசி விற்பனை ரேஷன் கடையில் துவக்கம்: காஞ்சிக்கு 23 டன் ஒதுக்கீடு
ADDED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில், கிலோ 30 ரூபாய்க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை. அமைச்சர் தென்னரசு இன்று (அக்.,23) தொடங்கி வைத்தார். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு 23 மெட்ரிக் டன் சன்ன ரக அரிசி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் சில மாதங்களில் அரிசி விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால், ஏழை, எளிய மக்கள் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றனர். அரிசி விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், கூட்டுறவு துறை மூலம் கிலோ 30 ரூபாய்க்கு சன்ன ரக அரசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு பண்டக சாலை வாயிலாக, வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில், கிலோ 30 ரூபாய்க்கு சன்ன ரக அரிசி விற்பனையை, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா முன்னிலையில், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு நேற்று, ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் தொடங்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து, ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கிலோ 30 ரூபாய்க்கு 5 கிலோ விற்பனை செய்யப்பட்டது. முதற்கட்டமாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு 23 மெட்ரிக் டன் அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக, கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நிகழ்ச்சியில், கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணை பதிவாளர் யோக விஷ்ணு மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.