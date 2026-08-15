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/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ ரூ.2.42 கோடி மதிப்பீட்டில் 126 பயனாளிகளுக்கு நல உதவிகள்

ரூ.2.42 கோடி மதிப்பீட்டில் 126 பயனாளிகளுக்கு நல உதவிகள்

ரூ.2.42 கோடி மதிப்பீட்டில் 126 பயனாளிகளுக்கு நல உதவிகள்

ADDED : ஆக 12, 2026 06:53 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 06:53 PM

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உத்திரமேரூர், ஆக. 13–

உத்திரமேரூர் வட்டம், மலிலியங்கரணை பகுதியில் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாமில் 126 பயனாளிகளுக்கு ரூ.2.42 கோடி மதிப்பீட்டில், நலத்திட்ட உதவிகளை காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வழங்கினார். அரசின் நலத்திட்டங்கள் வழங்குவதற்கான மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நேற்று நடைபெற்றது. அதில் 500 மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். இதில், வருவாய் துறை மூலம் இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா 48 பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.

அதைதொடநர்து, இயற்கை மரணம் உதவித்தொகை மற்றும் திருமண உதவித்தொகை 24 பயனாளிகளுக்கும், புதிய குடும்ப அட்டை ஆறு பயனாளிகளுக்கும், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில், மூன்று பயனாளிகளுக்கு வீல் சேர், ஒருவருக்கு காது கருவி வழங்கப்பட்டது.

கூட்டுறவுத் துறை சார்பில், மகளிர் சுயஉதவி குழு கடன், 29 பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், ‘தாட்கோ’ மூலம் முதல்வரின் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான தொழில் முனைவு திட்டத்தின் கீழ் மானியத்துடன் நலத்திட்ட உதவிகள் இரண்டு பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.

அதை தொடர்ந்து, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை சார்பில் மகளிர் சுயஉதவிக்குழு வங்கிக் கடன் இரண்டு பயனாளிகளுக்கும், வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை சார்பில், மானியத்துடன்கூடிய வேளாண்மை இடு பொருட்கள் ஐந்து பயனாளிகளுக்கும் வழங்கப்பட்டது.

மருத்துவத்துறை சார்பில், முதல்வரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்ட அட்டை மூன்று பயனாளிகளுக்கு, தோட்டக்கலை மற்றம் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில், நுண்ணீர் பாசனம் ஒருவருக்கு, சமூகநலத்துறை மூலம் முதல்வரின் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் நலத்திட்ட உதவிகள் இரண்டு பயனாளிகளுக்கு என, மொத்தம் 126 பயனாளிகளுக்கு 2 கோடியே 42 லட்சத்து 31,816 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நலத்திட்ட உதவிகளை, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா நேற்று வழங்கினார்.

இம்முகாமில் கலெக்டர் சினேகா, ‘50 மக்களிடம் மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுடைய குறைகளை கேட்டறிந்து மனுக்கள் மீது 45 நாட்களுக்குள் தீர்வு காணப்படும்’ என்றார்.

இம்முகாமில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திவ்யஸ்ரீ, கூடுதல் கலெக்டர் ஆஷிக் அலி, திட்ட இயக்குநர் ஆர்த்தி, காஞ்சிபுரம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் பாலகிருஷ்ணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

மேலாளர் மயக்கம் மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் நடந்த இடத்தில் போதுமான காற்றோட்டம் இல்லாததால், பயனாளிகள் அவதிக்குள்ளாகினர். இந்நிலையில், அங்கு அரசு துறை சார்பில், ஸ்டால் அமைத்து அரசு திட்டங்களை எடுத்துரைக்க வந்த தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவன கிளை மேளாளர் லட்சுமணன், 55, என்பவர், திடீரென மயங்கி விழுந்தார். இதையடுத்து அங்கிருந்த சுகாதார பணியாளர்கள் அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் உத்திரமேரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.



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