/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/காஞ்சியில் ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணி வகுப்பு ஊர்வலம்
ADDED : அக் 25, 2026 06:47 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் விஜயதசமியையொட்டி ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பின் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் இன்று (அக்.,25) நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரத்தில் விஜயதசமியையொட்டி பேருந்து நிலையம் அருகிலிருந்து ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பின் அணிவகுப்பு ஊர்வலம் மாவட்ட செயலர் கண்ணன் தலைமையில் துவங்கியது.
முன்னதாக ஆர்.எஸ்.எஸ்., கொடி ஏற்றப்பட்டு கொடிக்கு மரியாதை செய்யும் நிகழ்வும், கொடிக்கு மலர்தூவி கற்பூர ஆரத்தி காண்பித்து வணங்கும் நிகழ்வும் அதை தொடர்ந்து கொடி பிரார்த்தனையும் நடைபெற்றது.
ஊர்வலம் பேருந்து நிலையத்தில் துவங்கி, முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று வந்து மீண்டும் பேருந்து நிலையத்தில் வந்தடைந்தது. பின், பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.