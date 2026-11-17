பராமரிப்பு இல்லாத உதயமாங்குளத்தை சீரமைக்க சதாவரம் மக்கள் வலியுறுத்தல்
பராமரிப்பு இல்லாத உதயமாங்குளத்தை சீரமைக்க சதாவரம் மக்கள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
காஞ்சிபுரம்: பராமரிப்பு இல்லாத சதாவரம் உதயமாங்குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த, ஓரிக்கை மிலிட்டரி சாலையில் இருந்து, சதாவரம் செல்லும் சாலையில் உதயமாங்குளம் உள்ளது. அப்பகுதி நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் இக்குளத்து நீரை அப்பகுதி மக்கள், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் குடிநீராக பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், குளத்தில் குப்பை கொட்டப்பட்டும் செடிகள், கோரை புற்கள் வளர்ந்தம் உள்ளன. மேலும், குளத்திற்கு மழைநீர் செல்லும் வடிகாலில், முறைகேடாக கழிவுநீர் செல்வதால், குளத்து நீர் பாசி படர்ந்து, மாசடைந்து உள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி 50வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் சங்கர் கூறியதாவது:
உதயமாங்குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறேன். 1 மாதத்திற்கு முன், இந்த திட்டப் பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
விரைவில் துார்வாரி சீரமைக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.