தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரூ.100க்கு 10 வகை காய்கறிகள் தொகுப்பு விற்பனை தொடக்கம்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரூ.100க்கு 10 வகை காய்கறிகள் தொகுப்பு விற்பனை தொடக்கம்
ADDED : நவ 05, 2026 05:17 PM
காஞ்சிபுரம்: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் காய்கறிகள் கிடைக்கும் வகையில், 10 வகை காய்கறிகள் அடங்கிய தொகுப்பு, 100 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யும் திட்டத்தை, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு விற்பனை திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி செட்டித்தெருவில் உள்ள கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை சிறப்பு அங்காடியில், இத்திட்டத்தை காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா நேற்று தொடங்கி வைத்து, காய்கறிகளின் தரத்தை ஆய்வு செய்தார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், வையாவூர் கூட்டுறவு பண்டகசாலை, செட்டித்தெரு கூட்டுறவு சிறப்பு அங்காடி மற்றும் உத்திரமேரூர் தொடக்க கூட்டுறவு பண்டகசாலை ஆகிய மூன்று இடங்களில், நாளை வரை இத்தொகுப்பு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஒரு தொகுப்பில், பெரிய வெங்காயம், தக்காளி, கத்தரிக்காய், உருளை என, 10 வகையான காய்கறிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் விலை 100 ரூபாய் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடக்க நிகழ்ச்சியில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளர் யோக விஷ்ணு, துணைப் பதிவாளர்கள் பூபாலன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.