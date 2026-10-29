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மாநகராட்சி மூலம் துாய்மை பணி ராஜாஜி சந்தைக்கு நாளை விடுமுறை
மாநகராட்சி மூலம் துாய்மை பணி ராஜாஜி சந்தைக்கு நாளை விடுமுறை
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 07:07 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் மூலம் துாய்மை பணி நடைபெற உள்ளதால், ராஜாஜி சந்தைக்கு நாளை ஒரு நாள் முழுதும் விடுமுறை என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து காஞ்சிபுரம் ராஜாஜி சந்தை அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் ரயில்வே சாலையில் உள்ள ராஜாஜி சந்தையில், காய்கறி, பழம், பலசரக்கு மளிகை கடை என, மொத்தம் மற்றும் சில்லறை விற்பனை செய்யும் 261 கடைகள் இயங்கி வருகின்றன.
சந்தை வளாகம் முழுதும் மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்கள் மூலம், துாய்மைபடுத்தும் பணி நடைபெற உள்ளதால், ராஜாஜி சந்தைக்கு நாளை ஒரு நாள் முழுதும் விடுமுறை அளிக்கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.