காஞ்சியில் துாய்மை பணி 17 டன் குப்பை அகற்றம்

UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
காஞ்சிபுரம்: ‘காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் ஒன்பது வாகனங்கள் மூலம், 17 டன் குப்பை கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன’ என, மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி துாய்மை அலுவலர் சுகவனம் கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி கமிஷனர் சுல்தானா உத்தரவுப்படி, மாநகராட்சியில் உள்ள 51 வார்டுக்கு உட்பட்ட சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் குப்பை கழிவுகள் தேங்குவதை தடுக்கும் வகையில், இரவு நேர துாய்மை பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
இதற்காக, தினமும் 65 துாய்மை பணியாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். இவர்கள், சர்வதீர்த்தகுளம், கிழக்கு ராஜ வீதி, மேற்கு ராஜ வீதி, ராஜாஜி மார்க்கெட், ரயில்வே சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில், இரவு நேர துாய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான ஒன்பது வாகனங்கள் மூலம், தினமும் 17 டன் வரை குப்பை கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு, மட்கும், மட்காத குப்பை என தரம் பிரிக்கப்பட்டு, உரக்கிடங்கிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
இரவு நேரங்களில் முக்கிய சாலைகளில் மேற்கொள்ளப்படும் இப்பணிகள் வாயிலாக, நகரின் துாய்மையை தொடர்ந்து பராமரிக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.