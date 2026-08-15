/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ விஷப்பூச்சி கடித்ததால் தூய்மை பணியாளர் பலி
ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM
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காஞ்சிபுரம்: துாய்மை பணி செய்யும் போது விஷப்பூச்சி கடித்து, பெண் தூய்மை பணியாளர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
காஞ்சிபுரம் அடுத்த ஏனாத்துார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மாலா, 46; துாய்மை பணியாளர். நேற்று முன்தினம் காலை ஏனாத்துார் பகுதியில் குப்பை சேகரிக்கும் போது, விஷப்பூச்சி ஒன்று கடித்தது. அருகில் இருந்தவர்கள் மாலாவை மீட்டு, காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று மாலா உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து, பொன்னேரிக்கரை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.