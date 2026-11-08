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கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி துாய்மை பணியாளர்கள் காஞ்சியில் ஆர்ப்பாட்டம்
கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி துாய்மை பணியாளர்கள் காஞ்சியில் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 07, 2026 04:51 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் துாய்மைப் பணியாளர்கள், தங்களது பணி பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இன்று (நவ.,7) மாநகராட்சி அலுவலகம் முன், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாநில செயலர் சுரேஷ் தலைமை தாங்கினார். ஆர்ப்பாட்டத்தில், தனியார் ஒப்பந்த முறை மற்றும் தொகுப்பூதிய முறையை உடனடியாக கைவிட வேண்டும். துாய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பிரிவு தொழிலாளர்களுக்கும் காலதாமதமின்றி பணி நிரந்தரம் வழங்க அரசுக்கு, மாநகராட்சி பரிந்துரை செய்ய வேண்டும்.
நிலுவையில் உள்ள சம்பள பாக்கிகளை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.