பள்ளி கட்டடம், சமுதாயக்கூடம் ரூ.2.89 கோடியில் திறப்பு
பள்ளி கட்டடம், சமுதாயக்கூடம் ரூ.2.89 கோடியில் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:48 AM
வாலாஜாபாத்: வாலாஜாபாத் வட்டாரத்தில், 2.89 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட பள்ளி கட்டடம், சமுதாயக்கூட திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது.
வாலாஜாபாத் அடுத்த தம்மனுாரில் அரசு உயர் நிலைப் பள்ளியில், புதிதாக 8 வகுப்பறை கொண்ட புதிய கட்டட வசதி ஏற்படுத்த பொதுப்பணித் துறை சார்பில், 2.11 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. கட்ட பணிகள் முழுமையாக நிறைவு பெற்றதையடுத்து நேற்று திறப்பு விழா நடைபெற்றது.
இதேபோன்று, வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், புத்தகரம் கிராமத்தில் நபார்டு திட்ட நிதியின் கீழ், 78 லட்சம் ரூபாய் செலவில் புதிய சமுதாயக்கூடம் கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வந்தது. பணி நிறைவு பெற்ற நிலையில் நேற்று அப்பகுதி ஊராட்சி தலைவர் நந்தகுமார் தலைமையில் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா, உத்திரமேரூர் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினம் ஆகியோர் பங்கேற்று பள்ளிக்கான புதிய 8வகுப்பறை கட்டடம் மற்றும் சமுதாயக்கூடத்தை திறந்து வைத்தனர்.