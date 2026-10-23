அங்கம்பாக்கம் ஊராட்சி பள்ளியில் பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம்
அங்கம்பாக்கம் ஊராட்சி பள்ளியில் பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம்
ADDED : செப் 26, 2026 04:41 PM
காஞ்சிபுரம், செப். 27–
அங்கம்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில், பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.
பள்ளி மேலாண்மை குழு என்பது, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளின் மேம்பாட்டிற்காகவும், செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கவும் உருவாக்கப்படும் உள்ளூர் குழு.
நேற்று நடந்த பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டத்திற்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் தணிகை அரசு தலைமை தாங்கினார். பட்டதாரி ஆசிரியர் சேகர் வரவேற்றார்.
இக்கூட்டத்தில் பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவராக திவ்யா, துணைத் தலைவராக ஆனந்த் பாபு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
இதில், பெற்றோர் உறுப்பினர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், கல்வியாளர் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் உட்பட மொத்தம் 24 பேர் பங்கேற்றனர்.
இக்கூட்டத்தில், பள்ளியின் பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்தும், காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பக் கோரியும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில் பார்வையாளராக, அவளூர் தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பத்மாவதி உட்பட பலர் பங்கேற்றார்.