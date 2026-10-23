/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/ ஏரியில் குளித்த பள்ளி மாணவர் உயிரிழப்பு
UPDATED : செப் 30, 2026 10:49 PM
ADDED : செப் 30, 2026 08:53 PM
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குன்றத்துார்:செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் குளித்த பிளஸ் 1 மாணவர், தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
குன்றத்துாரை அடுத்த சிறுகளத்துார், பாளையக்கார தெருவைச் சேர்ந்தவர் மோகன். இவரது மகன் புகழேந்தி, 16. குன்றத்துாரில் உள்ள அரசு பள்ளியில் பிளஸ் 1 படித்து வந்தார். பள்ளி விடுமுறை என்பதால், நேற்று மாலை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து, செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் குளித்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, புகழேந்தி தண்ணீரில் மூழ்கினார். நண்பர்கள் அவரை மீட்க முயன்றும் முடியாததால், கரைக்கு வந்து அலறினர். சத்தம் கேட்டு வந்த பொதுமக்கள், புகழேந்தியை மீட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்ததில், புகழேந்தி இறந்தது தெரியவந்தது. திருமுடிவாக்கம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.