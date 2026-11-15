குன்றத்துாரில் நாளை சூரசம்ஹாரம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
குன்றத்துாரில் நாளை சூரசம்ஹாரம் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
UPDATED : நவ 14, 2026 10:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:12 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் முருகன் கோவிலில், சூரனை வதம் செய்ய, நகைமுகவல்லி அம்பாளிடம் முருகன் வேல் பெறும் நிகழ்ச்சி இன்று நடந்தது. தொடர்ந்து, நாளை(நவ.15) மாலை, சூரசம்ஹார விழா கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது. அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
குன்றத்துார் மலை மீதுள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், 10ம் தேதி, கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கியது. தினமும் ஒவ்வொரு அலங்காரத்தில் முருகன் எழுந்தருளி, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறார். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம், நாளை மாலை 4:00 மணிக்கு, மலையடிவாரத்தில் நடக்கிறது.
இதையொட்டி, சூரபத்மனை வதம் செய்ய, 'சக்தி வேல்' பெறும் நிகழ்ச்சி, இன்று மாலை நடந்தது. மலைக்கோவிலில் இருந்து மலை அடிவாரத்தில் உள்ள கந்தழீஸ்வரர் கோவிலுக்கு முருகன் எழுந்தருளினார்.
அங்கு, நகைமுகவல்லி அம்பாளிடம் வேல் பெற்று, மீண்டும் மலைக்கோவிலுக்கு புறப்பட்டார். இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று, சுவாமியை வழிபட்டனர்.
இன்று நடைபெறும் சூரசம்ஹார விழாவில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பர் என்பதால், அவர்களுக்கான தற்காலிக கழிப்பறைகள், மருத்துவ முகாம்கள், சிறப்பு பேருந்து உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
விழா ஏற்பாடுகளை அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் செந்தாமரைக்கண்ணன், அறங்காவலர்கள் சரவணன், குணசேகர், சங்கீதா கார்த்திகேயன், ஜெயக்குமார் மற்றும் கோவில் செயல் அலுவலர் பிரகாஷ் ஆகியோர் செய்துள்ளனர்.