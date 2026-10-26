ராஜசிம்ம பல்லவனின் சமய பணி குறித்த கருத்தரங்கம் சங்கரா கல்லுாரியில் நிறைவு
ராஜசிம்ம பல்லவனின் சமய பணி குறித்த கருத்தரங்கம் சங்கரா கல்லுாரியில் நிறைவு
ADDED : அக் 25, 2026 02:34 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், ‘காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் ராஜசிம்ம பல்லவனின் சமய பணியும் கோயிற்கலையும்’ என்ற தலைப்பில், இரு நாட்கள் நடத்த கருத்தரங்கின் நிறைவு விழா நேற்று நடந்தது.
காஞ்சிபுரம் சங்கரா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரி, ஸ்ரீமணிமாட சுவர்ணபைரவர் டிரஸ்ட் சார்பில், ‘காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் ராஜசிம்ம பல்லவனின் சமய பணியும் கோயிற்கலையும்’ என்ற தலைப்பில், சங்கரா கல்லுாரியில் இரு நாட்கள் கருத்தரங்கம் நடந்தது.
நேற்று முன்தினம் நடந்த முதல் நாள் கருத்தரங்கில், ஸ்ரீமணிமாட சொர்ண பைரவர் அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் பூசை ச.ஆட்சிலிங்கம், ‘ராஜசிம்ம பல்லவனின் விருது பெயர்கள்: பொருளும் வரலாறும்’ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்.
இந்திய தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை, துணை கண்காணிப்பு கல்வெட்டு ஆய்வாளர் நாகராஜன், ராஜசிம்மனின் கல்வெட்டுகளும், கட்டடக்கலை சிறப்புகளும் என்ற தலைப்பிலும், டாக்டர் கோதானம் உத்தராடம் ‘பல்லவர் கால ஓவியங்கள்’ என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினர்.
கருத்தரங்கில், ‘காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் எனும் ராஜசிம்ம பல்லவன்’ என்ற நுால் வெளியிடப்பட்டது.
கோயிற்கலை, மரச்சிற்பம், ஆன்மிக இலக்கியம், ஓவியம் மற்றும் மரபு கவிதை ஆகிய துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு விருதுகளும் பட்டங்களும் வழங்கப்பட்டன.
கருத்தரங்கம் நிறைவு விழாவான நேற்று, சங்கரா கல்லுாரி தமிழ் துறை தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், ‘காடவர்கோன் கழற்சிங்கன்: ஒரு வரலாற்று தேடல்’ என்ற தலைப்பிலும், காஞ்சிபுரம், தமிழக தொல்லியல்துறை தொழில்நுட்ப உதவி இயக்குநர் ரஞ்சித், ‘ராஜசிம்மனின் கட்டட கலையும், தொழில்நுட்ப அறிவியலும்’ என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினர்.