போலீசார் ரோந்து இல்லாததால் ஆதனுாரில் தொடர் செயின் பறிப்பு
போலீசார் ரோந்து இல்லாததால் ஆதனுாரில் தொடர் செயின் பறிப்பு
ADDED : செப் 25, 2026 04:11 PM
படப்பை: ஆதனுாரில் அடிக்கடி செயின் பறிப்பு சம்பவங்கள் நடப்பதால், தனியாக செல்லும் பெண்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
மணிமங்கலம் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட ஆதனுாரில் ஏராளமான குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப்பகுதியில், வீடுகளுக்கு வெளியே நிற்கும் பெண்கள் மற்றும் நடைபயிற்சி செல்லும் பெண்களிடம், மர்ம நபர்கள் தொடர் செயின் பறிப்பில் ஈடுபடுவதால், பொதுமக்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
ஆதனுாரில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன், புனிதா தேவி என்ற பெண்ணிடம் 7 சவரன் செயினை மர்ம நபர்கள் பறித்துச் சென்றனர். 10 நாட்களுக்கு முன், ஆதனுார் டி.டி.சி., நகரில் நடைபயிற்சி சென்ற 60 வயது பெண்ணிடம், 5 சவரன் செயினை பறித்தனர்.
கடந்த மூன்று மாதங்களில் 10க்கும் மேற்பட்ட செயின் பறிப்பு சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதுடன், சில சம்பவங்கள் மட்டுமே வெளியில் தெரிவதாக அவர்கள் கூறினர். எனவே, ஆதனுார் பகுதியில் போலீசார் தீவிர ரோந்து மேற்கொண்டு, செயின் பறிப்பு சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோரை விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.