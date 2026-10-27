கைக்குழந்தைகளை வைத்து யாசகம் ஏழு குழந்தைகள் மீட்பு
கைக்குழந்தைகளை வைத்து யாசகம் ஏழு குழந்தைகள் மீட்பு
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 07:14 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் கைக்குழந்தைகளை வைத்து யாசகம் கேட்டு, பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளை தொந்தரவு செய்து வந்த பெண்கள் மீது, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறை, போலீஸ் அதிகாரிகள் நேற்று நடத்திய அதிரடி சோதனையில், ஏழு குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டனர்.
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம், ரெட்டை மண்டபம் சிக்னல், கங்கைகொண்டான் மண்டபம், மேட்டுத்தெரு, காந்தி ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கைக்குழந்தைகளுடன் பெண்கள் பலர் தினமும் யாசகம் கேட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, பட்டு சேலை கடைகள் அமைந்துள்ள பகுதிகளில், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளிடம் யாசகம் கேட்டு தொந்தரவு செய்வதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இதையடுத்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, போலீசார், தொழிலாளர் நலத்துறை மற்றும் சைல்டு லைன் அதிகாரிகள் இணைந்து, நேற்று காஞ்சிபுரம் நகரில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
பேருந்து நிலையம், ரெட்டை மண்டபம், சங்கரமடம், காமாட்சியம்மன் கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், குழந்தைகளை வைத்து யாசகம் கேட்டவர்கள் பிடிபட்டனர்.
அவர்களிடம் இருந்து, 5 வயதுக்குட்பட்ட நான்கு குழந்தைகள், 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூன்று குழந்தைகள் என, மொத்தம் ஏழு குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டனர்.
இதில், 3 மாதம், 6 மாதம் என, கைக்குழந்தைகளையும் கடும் வெயிலில் அழைத்துச் சென்று யாசகம் கேட்டது அதிகாரிகளுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
வெயிலில் குழந்தைகளை வைத்து யாசகம் கேட்பதால், சில குழந்தைகள் மயக்க நிலையில் காணப்பட்டதாக மக்கள் தெரிவித்தனர்.
விசாரணையில், மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இல்லை என்பதும், ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் தெரியவந்தது.
மீட்கப்பட்ட குழந்தைகள், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட குழந்தைகள் நலக் குழுமம் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள், தாயாருடன் சமூக நலத்துறையின் சக்தி சதன் திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு மையங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். 5 வயதுக்கு மேற்பட்ட 11 மற்றும் 13 வயது குழந்தைகள், உறவினர்களுடன் காஞ்சிபுரம் வந்திருந்தது தெரியவந்தது. அவர்கள் அன்னை சத்யா அரசு இல்லம் மற்றும் அரசு வரவேற்பு இல்லத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து குழந்தைகள் பாதுகாப்பு துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரத்தில் குழந்தைகளை வைத்து யாசகம் கேட்பதை தடுக்க தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், பனப்பாக்கம் அருகே வசிக்கும் இவர்களை கண்காணிப்பதுடன், மீண்டும் காஞ்சிபுரம் வந்து குழந்தைகளை வைத்து யாசகம் கேட்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
காஞ்சிபுரத்தில் இதுபோன்ற செயல்களில் குழந்தைகள் பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்க, தொடர்ந்து சோதனைகள் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.