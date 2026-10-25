செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு செல்லும் கிருஷ்ணா கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பு: கண்டுகொள்ளாத அரசு துறை அதிகாரிகள்
செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு செல்லும் கிருஷ்ணா கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பு: கண்டுகொள்ளாத அரசு துறை அதிகாரிகள்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:14 PM
குன்றத்துார்: செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு செல்லும் கிருஷ்ணா கால்வாயில் கழிவுநீர் கலந்து மாசடைந்து வரும் நிலையில், அதை தடுக்க வேண்டிய அரசு துறை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதாக, நீர்வள ஆர்வலர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
மேவளூர்குப்பம் ஊராட்சியில் இருந்து, கிருஷ்ணா கால்வாயில் இணைந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும் கால்வாயில் கழிவு நீர் செல்வதை வட்டமிட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரமான செம்பரம்பாக்கம் ஏரி, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்ட எல்லையில் 6,300 ஏக்கர் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்து அமைந்துள்ளது.
இந்த ஏரியின் மேற்புற பகுதியான செம்பரம்பாக்கம், குத்தம்பாக்கம், தண்டலம், மேவளூர்குப்பம், கீவளூர், காட்டரம்பாக்கம் ஆகிய ஊராட்சிகளில் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர், பல ஆண்டுகளாக ஏரியில் கலந்து மாசடைந்து வருகிறது.
நீர்வளத்துறை, மாசுக்கட்டுப்பாடு துறை, ஊரக வளரச்சி துறை, வருவாய் துறை என, பல துறை அதிகாரிகள் கழிவுநீர் கலப்பதை கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, நீர்வள ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் கழிவுநீர் கலப்பது குறித்து, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் வெளியன செய்தியை தொடர்ந்து, பசுமை தீர்பாயம் தானாக முன்வந்து, வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகிறது. கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஆனால், அரசு அதிகாரிகளின் அலட்சியமாக உள்ளனர். மேவளூர்குப்பம் ஏரியில் இருந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும் கால்வாய், சில நாட்களுக்கு முன் துார்வரப்பட்டது. தற்போது, இந்த கால்வாய் வழியே மேவளூர்குப்பம் ஊராட்சியில் உள்ள குடியிருப்பு மற்றும் தொழிற்சாலை கழிவுநீர், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் கலந்து வருகிறது.
இதனால் ஏரி நீர் மாசடைந்து வருகிறது. எனவே, செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க, அரசு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி, நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.