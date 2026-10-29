பாதாள சாக்கடை அடைப்பால் சாலையில் தேங்கியுள்ள கழிவுநீர்: ரங்ககிருஷ்ணா நகரில் சுகாதார சீர்கேடு
பாதாள சாக்கடை அடைப்பால் சாலையில் தேங்கியுள்ள கழிவுநீர்: ரங்ககிருஷ்ணா நகரில் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:14 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் ரங்ககிருஷ்ணா நகரில், பாதாள சாக்கடையில் ஏற்பட்ட அடைப்பால், கழிவுநீர் வெளியேறி சாலையில் தேங்கி உள்ளதால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 28வது வார்டு ரங்ககிருஷ்ணா நகரில், 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இந்நிலையில், ரங்ககிருஷ்ணா நகர் பிரதான சாலையில் பாதாள சாக்கடை குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, கழிவுநீர் செல்ல வழியின்றி, சாலையில் நான்கு நாட்களாக தேங்கி உள்ளது.
சாலையில் தேங்கும் கழிவுநீரால், அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு உள்ளது.
எனவே, ரங்ககிருஷ்ணா நகரில் பாதாள சாக்கடை அடைப்பை சரி செய்து, சாலையில் தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்றவும், மீண்டும் கழிவுநீர் வெளியேறாத வகையில் பாதாள சாக்கடை குழாய்களை ஆய்வு செய்து, நிரந்தர தீர்வு காண மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.