நிழற்குடையை சூழ்ந்த கழிவுநீர் காஞ்சிபுரத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
நிழற்குடையை சூழ்ந்த கழிவுநீர் காஞ்சிபுரத்தில் சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம், காமராஜர் சாலையில் உள்ள பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, பேருந்து நிறுத்த நிழற்குடையை கழிவுநீர் சூழ்ந்துள்ளதால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள காமராஜர் சாலை பேருந்து நிறுத்தத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிழற்குடையை தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான பயணியர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, சாலையில் வழிந்தோடிய கழிவுநீர், பயணியர் நிழற்குடையை சூழ்ந்துள்ளது. இதனால், அப்பகுதி முழுதும் துர்நாற்றம் வீசுவதால், நிழற்குடைக்குள் பயணியர் நிற்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், வாகனங்கள் வேகமாக செல்லும்போது பாதசாரிகள் மீது கழிவுநீர் தெளிக்கிறது. தொடர்ந்து வெளியேறும் கழிவுநீரால், அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, பாதாள சாக்கடையில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்பை நீக்கி, நிழற்குடை சுற்றிலும் தேங்கியுள்ள கழிவுநீரை அகற்ற, மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.