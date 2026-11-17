பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு காஞ்சிபுரம் தாமல்வார் தெருவில் கழிவுநீர் வெளியேறி சுகாதார சீர்கேடு
பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு காஞ்சிபுரம் தாமல்வார் தெருவில் கழிவுநீர் வெளியேறி சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : நவ 16, 2026 05:04 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:00 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் தாமல்வார் தெரு, பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, வடிகால் மூடி உடைந்து தொடர்ந்து கழிவுநீர் வெளியேறி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் தாமல்வார் தெருவில் 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இங்கு, ஏனாத்துார் செல்லும் பிரதான சாலையில் பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, வடிகால் மூடி உடைந்து தொடர்ந்து கழிவுநீர் வெளியேறி வருகிறது.
கழிவுநீர் தொடர்ந்து வெளியேறி வருவதால், துர்நாற்றமும், சுகாதார சீர்கேடும் ஏற்படுகிறது. மேலும் கொசுத்தொல்லையும் அதிகரித்துள்ளது.
இது குறித்து மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர் அருணா கூறியதாவது:
அறப்பெருஞ்செல்வி தெருவும், ராஜவீதியும் இணையும் நெடுஞ்சாலைப் பகுதியில் உள்ள பாதாளச் சாக்கடை மேல்மூடி சேதமடைந்துள்ளது.
இதனால் கழிவுநீர் சீராக செல்வது தடைபட்டுள்ளது. தாமல்வார் தெரு பகுதி தாழ்வாக இருப்பதால், தேங்கும் கழிவுநீர் அந்தப் பகுதியில் வெளியேறி வருகிறது.
நெடுஞ்சாலை மற்றும் பிரதான ராஜவீதி பகுதி என்பதால், பகல் நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாகப் பணிகளை மேற்கொள்ள முடியவில்லை.
எனவே, போக்குவரத்து குறைந்த இரவு நேரத்தில், ஒரே நாளில் இந்தப் பழுது நீக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு, கழிவுநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு காணப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.