நிழற்குடை இல்லாத பஸ் நிறுத்தம்: ரெட்டமங்கலம் பயணியர் அவதி
நிழற்குடை இல்லாத பஸ் நிறுத்தம்: ரெட்டமங்கலம் பயணியர் அவதி
UPDATED : நவ 14, 2026 11:12 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:38 PM
சாலவாக்கம்: ரெட்டமங்கலம் பேருந்து நிறுத்தத்தில், நிழற்குடை இல்லாததால், பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
நெல்வாய் கூட்டுச்சாலை - திருமுக்கூடல் செல்லும் சாலையில், ரெட்டமங்கலம் பேருந்த நிறுத்தம் உள்ளது. இந்த, பேருந்து நிறுத்தத்தை பயன்படுத்தி, ஆலஞ்சேரி, வளத்தோடு, குண்ணவாக்கம், படூர் கூட்டுசாலை, சிறுமையிலுார், மதுார், திருமுக்கூடல் ஆகிய பகுதிகளுக்கு பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ - மாணவியர் உள்ளிட்ட பயணியர் பலர் சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிழற்குடை இல்லாததால், வெயில் மற்றும் மழை நேரங்களில் பயணியர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், பேருந்து நிறுத்தத்தின் அருகில், அரசு பள்ளி இயங்குவதால், ஆசிரியர்கள், பள்ளி மாணவ - மாணவியர் சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, ரெட்டமங்கலம் பேருந்து நிறுத்தத்தில், இருக்கை வசதியுடன் கூடிய நிழற்குடை அமைக்க, நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.