கும்மிருட்டில் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை: வழிப்பறியால் ஊழியர்கள் அச்சம்
கும்மிருட்டில் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை: வழிப்பறியால் ஊழியர்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 17, 2026 05:52 PM
ADDED : நவ 17, 2026 05:26 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் அருகே திருமுடிவாக்கம் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் போதிய மின்விளக்குகள் இல்லாததால், சாலைகள் இருளில் மூழ்கிக் காணப்படுகின்றன. இதனால் இரவு நேரத்தில் பணிக்குச் சென்று திரும்பும் தொழிலாளர்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
திருமுடிவாக்கத்தில் உள்ள சிட்கோ தொழிற்பேட்டையில் 700க்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இங்கு 35 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிகின்றனர்.
இந்நிலையில், தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில் போதிய மின்விளக்குகள் அமைக்கப்படாததால், அனைத்து சாலைகளும் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகின்றன. இதனால் இரவு நேரத்தில் வேலை முடிந்து செல்லும் தொழிலாளர்கள் அச்சத்துடன் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
திருமுடிவாக்கம் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை வளாகத்தை சிட்கோ அலுவலகம் பராமரித்து வருகிறது. இங்கு மின்விளக்குகள் இல்லாததால் இரவு நேரங்களில் செல்லும் தொழிலாளர்களிடம் வழிப்பறி சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. குறிப்பாக, பெண் தொழிலாளர்கள் அச்சத்துடன் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. மேலும், இரவு நேரங்களில் சமூக விரோதிகளின் நடமாட்டமும் அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில் உள்ள அனைத்து சாலைகளிலும் போதிய மின்விளக்குகள் அமைக்க சிட்கோ நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.