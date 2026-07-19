உத்திரமேரூரில் 803 ஏக்கரில் 'சிப்காட்' தொழில்பூங்கா... அதிரடி!:332 ஏக்கர் பட்டா நிலங்களை கையகப்படுத்த திட்டம்; வல்லப்பாக்கம் கைவிடப்பட்ட நிலையில் அரசு முடிவு
உத்திரமேரூரில் 803 ஏக்கரில் 'சிப்காட்' தொழில்பூங்கா... அதிரடி!:332 ஏக்கர் பட்டா நிலங்களை கையகப்படுத்த திட்டம்; வல்லப்பாக்கம் கைவிடப்பட்ட நிலையில் அரசு முடிவு
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 05:14 AM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:45 AM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வல்லப்பாக்கத்தில், தொழில்பூங்கா அமைக்கும் திட்டம் கைவிடப்பட்ட நிலையில், உத்திரமேரூர் தாலுகா திருப்புலிவனத்தில், 803 ஏக்கர் பரப்பளவில் புதிய 'சிப்காட்' தொழில்பூங்கா அமைக்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக, 332 ஏக்கர் பட்டா நிலத்தை கையகப்படுத்தவும் திட்ட அறிக்கை தயாராகியுள்ளது. தமிழகத்திலேயே அதிக எண்ணிக்கையிலான தொழிற்சாலைகள் நிறைந்ததாகவும், உற்பத்தி, ஏற்றுமதி என, தொழில்துறைக்கு அனைத்து வகையிலும் சாதகமான சூழல் கொண்டதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உள்ளது.
இதனால், உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமல்லாமல், வெளிநாட்டு தொழிற்சாலைகள் பலவும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தொழில் தொடங்க ஆர்வம் காட்டுகின்றன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முழுதும், சிறியதும், பெரியதுமாக, 1,500க்கும் அதிமான தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இதில், கண்ணாடி, ஆட்டோமொபைல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ரசாயனம், டயர் என பல வகையான பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
ஆட்சி மாற்றம்
ஸ்ரீபெரும்புதுார், ஒரகடம், இருங்காட்டுக்கோட்டை பகுதிளை சுற்றி, ஏழு இடங்களில் சிப்காட் தொழில் பூங்காக்கள் ஏற்கனவே இயங்குகின்றன. இதில், இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், வாலாஜாபாத் அருகே வல்லப்பாக்கம் பகுதியில், 120 ஏக்கரில் புதிதாக சிப்காட் அமைக்க தொழில் துறை முடிவு செய்தது. ஆனால், நில உரிமையாளர்கள் அதிக இழப்பீடு கேட்பது உள்ளிட்ட காரணங்களால், அந்த முடிவை சிப்காட் நிறுவனம் கைவிட்டது.
அடுத்தகட்டமாக, உத்திரமேரூர் தாலுகாவில், திருப்புலிவனம், மருதம் ஆகிய இரு கிராமங்களிலும், புதிய சிப்காட் தொழில் பூங்கா அமைக்க, தமிழக தொழில் துறை முடிவு செய்துள்ளது.
அங்கு, நில எடுப்பு செய்து கொடுக்க தேவையான திட்ட அறிக்கையை அனுப்ப, காஞ்சிபுரம் கலெக்டரிடம், 2024ல் தொழில்துறை கேட்டுள்ளது. ஆனால், அப்போது திட்ட அறிக்கை அனுப்பவில்லை.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு தமிழக வெற்றிக்கழக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில், சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடந்த கலெக்டர்கள் மாநாட்டில், சிப்காட் திட்டங்கள் பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டு உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள திட்டங்களில் திருப்புலிவனம் சிப்காட் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. திருப்புலிவனம் கிராமத்தை சுற்றி புதிய சிப்காட் தொழிற்பூங்கா அமைக்க தேவையான அடிப்ப டை விபரங்களை வருவாய் துறையினர் சேகரித்து, மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் சமர்ப்பித்துள்ளனர். மாவட்ட நிர்வாகம், அரசுக்கு திட்ட அறிக்கை விரைவில் சமர்ப்பிக்க உள்ளது.
திருப்புலிவனம் சுற்றி, 803 ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த சிப்காட் தொழில்பூங்கா அமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதில், 332.50 ஏக்கர் பரப்பளவு பட்டா இடமும், 470.51 ஏக்கர் நிலம் அரசு நிலங்களாக உள்ளது. திட்ட அறிக்கை அரசுக்கு அனுப்பிய பின், நிர்வாக அனுமதி வந்த பிறகு தான், நில எடுப்பு பணிகள் தொடங்கும் என, வருவாய் துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பயண நேரம் குறையும்
உத்திரமேரூர் தாலுகாவில் வசிக்கும் இளைஞர்கள், பெண்கள், பட்டதாரிகள் என பல தரப்பினரும், ஒரகடம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆகிய சிப்காட் தொழிற்சாலைகளுக்கும், அருகில் உள்ள செய்யாறு சிப்காட் தொழிற்சாலைக்கும் பணிக்கு செல்கின்றனர்.
உத்திரமேரூர் அருகே, 5 கி.மீ., தொலைவில், திருப்புலிவனம் கிராமத்தில் சிப்காட் அமைக்கப்பட்டால், உத்திரமேரூர் தாலுகாவில் வசிப்போர், அங்கேயே இயங்கும் தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்ற முடியும். ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள், ஆண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். வேலைக்கு சென்று வரக்கூடிய பயண நேரமும் குறையும்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வருவாய் துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, 'திருப்புலிவனத்தில் சிப்காட் தொழில்பூங்கா அமைப்பது தொடர்பான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. திட்ட அறிக்கையை கலெக்டர் நேரடியாக அரசுக் கு சமர்ப்பிப்பார். அவற்றை ஆய்வு செய்து, அரசு முறையான அறிவிப்பை வெளியிடும்' என்றார்.