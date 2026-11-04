ஓரிக்கையில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளின் சாய்வு பாதைகள் இடிப்பு
ஓரிக்கையில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளின் சாய்வு பாதைகள் இடிப்பு
ADDED : நவ 03, 2026 03:50 PM
காஞ்சிபுரம்: ஓரிக்கை சரவணா நகரில், சாலையை ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்டிருந்த வீடுகளின் சாய்வுப்பாதைகளை, சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி ஊழியர்கள், பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் இன்று (நவ.,3) இடித்து அகற்றினர்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறாக உள்ள சாலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதன் அடிப்படையில், ஓரிக்கை, சரவணா நகர் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளின் முன்பாக, சாலையை ஆக்கிரமித்து கான்கிரீட் சாய்வு பாதைகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இதையடுத்து, காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர் ரவீந்திரன் மற்றும் நகரமைப்பு அலுவலர் கணேசரங்கன் ஆகியோர் தலைமையிலான மாநகராட்சி ஊழியர்கள் சரவணா நகர் பகுதிக்கு இன்று சென்றனர். அங்கு சாலையை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த வீடுகளின் சாய்வு பாதைகளை பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் இடித்து அகற்றினர்.
ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணியின்போது பொதுமக்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இடையே தேவையற்ற சட்டம் -– ஒழுங்கு பிரச்ை ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் வகையில், காஞ்சி தாலுகா போலீசார் சம்பவ இடத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.