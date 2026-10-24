254 கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு

ADDED : அக் 23, 2026 07:11 PM
உத்திரமேரூர்: உத்திரமேரூர் அடுத்த திருப்புலிவனத்தில், சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சார்பில், கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழா இன்று (அக்.,23) நடந்தது.
இதில், உத்திரமேரூர் வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த 254 கர்ப்பிணியர் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு தாம்பூலத் தட்டு, வளையல், புடவை, குங்குமம், மஞ்சள், வாழைப்பழம், உலர் திராட்சை, பேரீச்சம்பழம், வெற்றிலை, பாக்கு உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு, பூமாலை அணிவித்து மங்கல சீர்வரிசை அளிக்கப்பட்டது.
உத்திரமேரூர் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., முனிரத்தினம் பங்கேற்று நிகழ்ச்சியைத் துவக்கி வைத்தார். உத்திரமேரூர் குழந்தை வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் அகிலா மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மாணிக்கவேல், சாந்தி ஆகியோர் பங்கேற்று, கர்ப்பிணியருக்கு நலுங்கு வைத்து வளைகாப்பு நடத்தினர்.
கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் உட்கொள்ள வேண்டிய ஊட்டச்சத்து உணவுகள், காய்கறிகள், தானிய வகைகள் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களின் கண்காட்சியும் அமைக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக, கர்ப்பிணியருக்கு தலைவாழை இலையில் அறுசுவை உணவு வழங்கப்பட்டது.