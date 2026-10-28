/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/தந்தையை திட்டியவரை தாக்கிய மகன் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 07:29 PM
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ஸ்ரீபெரும்புதுார்: சுங்குவார்சத்திரம் அருகே, மது போதையில் தந்தையை திட்டிய வாலிபரை, கட்டையால் தாக்கிய தனுஷ், 21, என்பவரை போலீசார் இன்று (அக்.,28) கைது செய்தனர்.
சுங்குவார்சத்திரம் அடுத்த எச்சூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முருகன். அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அகிலன், 30. இருவரும் கடந்த 14ம் தேதி ஒன்றாக அமர்ந்து மது அருந்தினர்.
அப்போது இருவருக்கும் வாய் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில், முருகனை தகாத வார்த்தையில் அகிலன் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் ஆத்திரமடைந்த முருகனின் மகன் திவாகரன், 21, அகிலனை சரமாரியாக கட்டையால் தாக்கினார்.
இது குறித்து அகிலன் சுங்குவார்சத்திரம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்படி, சுங்குவார்சத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து திவாகரனை இன்று கைது செய்தனர்.