டிஜிட்டல் வருகை பதிவேடை சரிசெய்ய சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம்
டிஜிட்டல் வருகை பதிவேடை சரிசெய்ய சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம்
ADDED : நவ 20, 2026 06:07 PM
காஞ்சிபுரம்: தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்ட பணியாளர்களின் டிஜிட்டல் வருகை பதிவேட்டில் உள்ள குறைகளை சரிசெய்ய வேண்டும் என, சமூக தணிக்கை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்தில் பெண்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
வாலாஜாபாத் அடுத்த தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியில், இன்று (நவ.,20) நடந்த சமூக தணிக்கை சிறப்பு கிராம சபை கூட்டத்திற்கு, தற்காலிக ஊராட்சி தலைவர் உமா தலைமை வகித்தார். வாலாஜாபாத் வட்டார சமூக வள பயிற்றுனர் சங்கர் சமூக தணிக்கை அறிக்கை வாசித்தார்.
தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தில், ஒரு ரேஷன் அட்டைக்கு, 150 நாட்கள் பணி நாட்களாக அதிகரிக்க வேண்டும்; லேபர் பட்ஜெட்டில் தேர்வு செய்யப்படும் பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்ட பணியாளர்களின் வருகை பதிவேட்டில் உள்ள குறைகளை சரிசெய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.