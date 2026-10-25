காஞ்சியில் 6 ஊராட்சிகளில் 3ல் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்
காஞ்சியில் 6 ஊராட்சிகளில் 3ல் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம்
ADDED : செப் 28, 2026 03:11 PM
காஞ்சிபுரம், செப். 29–
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆறு ஊராட்சிகளில், வரும் 3ம் தேதி, சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், காஞ்சிபுரம், வாலாஜாபாத், உத்திரமேரூர், குன்றத்துார், ஸ்ரீபெரும்புதுார் ஆகிய ஐந்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களில், 274 ஊராட்சிகள் உள்ளன.
இந்த ஊராட்சிகளில், தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டம் மற்றும் பிரதமர் நினைவு குடியிருப்பு திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
வாரந்தோறும் சில ஊராட்சிகளை தேர்வு செய்து, வரவு – செலவு கணக்குகளை தணிக்கை செய்து, மாநில ஊரக வளர்ச்சி தணிக்கை சங்கத்திற்கு, அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது வழக்கமாக உள்ளது.
இரண்டாம் சுற்றுக்கு, கிளக்காடி, பால்நல்லுார், அகரம் துாளி, மேட்டுப்பாளையம், ஆலப்பாக்கம், ஒழையூர் ஆகிய ஆறு ஊராட்சிகளில், அக்.,3ல் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது.