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தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வேண்டி வருண பகவானுக்கு சிறப்பு பூஜை
தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வேண்டி வருண பகவானுக்கு சிறப்பு பூஜை
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
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காஞ்சிபுரம்: தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வேண்டி, கூழமந்தல் நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவிலில், சதய நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதையான வருண பகவானுக்கு இன்று (அக்.,22) சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
காஞ்சிபுரம் – வந்தவாசி சாலையில் உள்ள கூழமந்தலில் பேசும் பெருமாள் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் சதய நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதையான வருண பகவான் தனி சன்னதியில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகிறார்.
தமிழகத்தில் போதிய மழை பெய்து நீர்நிலைகள் நிரம்பவும், நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரவும், விவசாயம் செழிக்கவும், இயற்கை வளங்கள் பெருக வேண்டி, ஐப்பசி மாத சதய நட்சத்திரத்தையொட்டி, வருண பகவானுக்கு இன்று சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.