ADDED : நவ 06, 2026 04:21 PM
* வீர ஆஞ்சநேயர் கோவில், யதோக்தகாரி பெருமாள் கோவில் பின்புறம், திருவள்ளுவர் தெரு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி
* சதுர்புஜ ஆஞ்சநேயர் கோவில், உலகளந்த பெருமாள் கோவில் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* வீர ஆஞ்சநேயருக்கு வெண்ணெய் காப்பு அலங்காரம், யோக லிங்கேஸ்வரர், அனுமந்தீஸ்வரர் கோவில், சர்வதீர்த்த குளக்கரை, காஞ்சிபுரம், காலை 9:00 மணி.
* பிரசன்ன ஆஞ்சநேயர் கோவில், செங்கல்பட்டு சாலை, முத்தியால்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* தேரடி ஆஞ்சநேயர் கோவில், காந்தி சாலை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
* பர்வதவர்த்தினி சமேத ராமலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திம்மராஜாம்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
* கமலவல்லி தாயார் சமேத அழகிய மணவாளப் பெருமாள் கோவில், ஏரிவாய் கிராமம், முத்தியால்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
* காசி விஸ்வநாதர் மற்றும் வன்னீஸ்வரர் கோவில், தேரடி அருகில், காந்தி சாலை, காஞ்சிபுரம், காலை, 7:00 மணி.
* வியாக்ரபுரீஸ்வரர் கோவில், திருப்புலிவனம், உத்திரமேரூர், காலை 7:00 மணி.
* சத்யநாதசுவாமி பிரமராம்பிகை கோவில், திருக்காலிமேடு, காஞ்சிபுரம், காலை 7:00 மணி.
* விக்னராஜ விநாயகர் கோவில், வி.என்.பெருமாள் தெரு, சின்ன காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
* கற்பக விநாயகர் கோவில், மூன்றாம் திருவிழா மண்டபம் பின் தெரு, கே.எம்.வி., நகர், சின்ன காஞ்சிபுரம், காலை 8:00 மணி.
பன்னிரு திருமுறை முற்றோதுதல்
ஏற்பாடு: ஏகம்பம் திருமுறை முற்றோதல் அமைப்பு, ஏகாம்பரநாதர் கோவில், காஞ்சிபுரம், காலை 9:30 மணி.
விளக்கு பூஜை விழா
ஸ்ரீஹரிஹரசுதன் அய்யப்ப பக்த சேவா சங்கத்தின், 40வது ஆண்டு விளக்கு பூஜை விழா, கணபதி பூஜை, காலுார் கிராமம், காஞ்சிபுரம், காலை 7:30 மணி; காஞ்சி சரத் ரிதம்ஸ் குழுவினரின் அய்யப்ப பக்தி பாடல்கள், இரவு 8:00 மணி; ஜோதி தரிசனம், இரவு 12:00 மணி.
திருப்பள்ளியெழுச்சி
பெருஞ்சோதி தரிசனம், திருபுண்ணியநாகேச்சுரர் கோவில், பள்ளிக்கூட தெரு, மதுரா மோட்டூர், சின்னய்யன்குளம், ஓரிக்கை, காஞ்சிபுரம், காலை 5:30 மணி; அன்னதானம், மதியம் 1:00 மணி.
சிறப்பு அபிஷேகம்
சித்திரை நட்சத்திரம், சிறப்பு அபிஷேகம், நட்சத்திர விருட்ச விநாயகர் கோவில், உக்கம்பெரும்பாக்கம், காலை 7:30 மணி.
பொது
அன்னதானம்
மூன்று வேளையும் அன்னதானம், காஞ்சி அன்னசத்திரம், ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 16 கால் மண்டபம் அருகில், காஞ்சிபுரம், காலை 8:30 மணி; பிற்பகல் 12:30 மணி; இரவு 7:30 மணி.
* அன்னதான சேவை திட்டத்தின் கீழ் 365 நாட்கள் அன்னதானம், ஏற்பாடு: காஞ்சிபுரம் கிரான்ட் ரோட்டரி சங்கம், ஐராவதீஸ்வரர் கோவில், ராஜ வீதி, காஞ்சிபுரம், பிற்பகல் 12:00 மணி.
* ராமலிங்க அடிகள் அருள் நிலையம், காமாட்சியம்மன் சன்னிதி தெரு, காஞ்சிபுரம், உபயம்: வரலாற்று நகர அரிமா சங்கம், பல்லவன் நகரம், தொன்மை நகரம், மற்றும் அண்ணா அரிமா சங்கம், பிற்பகல் 12:00 மணி.