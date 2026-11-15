காஞ்சி மாநகராட்சி பூங்காவில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் பழுது: சிறுவர் - சிறுமியர் விளையாட முடியாத நிலை
காஞ்சி மாநகராட்சி பூங்காவில் விளையாட்டு உபகரணங்கள் பழுது: சிறுவர் - சிறுமியர் விளையாட முடியாத நிலை
UPDATED : நவ 14, 2026 06:25 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:04 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி, அதியமான் நகர் பூங்கா முறையான பராமரிப்பு இன்றி விளையாட்டு உபகரணங்கள் பழுதடைந்து உள்ளதால், சிறுவர் - சிறுமியர் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.
கடந்த 2016- - 17ல், 43 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அப்பகுதி மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அதியமான் நகர் பூங்கா உருவாக்கப்பட்டது. இப்பகுதி மக்களின் உடற்பயிற்சி மற்றும் சிறுவர்களின் பொழுதுபோக்கிற்காக உருவாக்கப்பட்ட இப்பூங்கா, தற்போது போதிய பராமரிப்பு இல்லாமல் விளையாட்டு உபகரணங்கள் பழுதடைந்து உள்ளன.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர் சுஷ்மிதா கூறியதாவது:
பூங்காவை சீரமைப்பது குறித்து மாநகராட்சி கூட்டத்தில் அனுமதி பெற்று உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். துாய்மைப் பணிகள் உடனடியாக செய்யப்படும். பழுதுகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை மாற்ற மாநகராட்சி கூட்டத்தில் அனுமதி பெற்று சீரமைக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.