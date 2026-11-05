மாற்றுத்திறனாளி மாணவ – மாணவியருக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்: 399 பேர் பங்கேற்பு
மாற்றுத்திறனாளி மாணவ – மாணவியருக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்: 399 பேர் பங்கேற்பு
ADDED : நவ 04, 2026 08:08 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அண்ணா விளையாட்டு அரங்கில், மாற்றுத்திறனாளி மாணவ --– மாணவியருக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று (நவ.,4) நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் நடத்தப்பட்ட இப்போட்டிகளில், மாவட்டம் முழுதிலும் உள்ள அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் மற்றும் சிறப்புப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 399 மாணவ -– மாணவியர் பங்கேற்று தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
பார்வைத்திறன் குறைபாடுடையோர், செவித்திறன் குறைபாடுடையோர், கடுமையான உடல் மற்றும் கால் பாதிப்புடையோர், கை பாதிப்புடையோர் என பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் போட்டிகள் தனித்தனியாக நடத்தப்பட்டன.
இப்போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் மாணவ -– மாணவியருக்கு, வரும் டிச.3ம் தேதி நடைபெறும் உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழாவில் பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் என மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை அதிகாரி தெரிவித்தார்.