ஸ்ரீபெரும்புதுார் கோட்டாட்சியர் ஒன்றரை மாதத்திற்கு பின் நியமனம்
ஸ்ரீபெரும்புதுார் கோட்டாட்சியர் ஒன்றரை மாதத்திற்கு பின் நியமனம்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:07 PM
காஞ்சிபுரம்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் வருவாய் கோட்டத்திற்கு, ஒன்றரை மாதங்களுக்குப் பின், புதிய கோட்டாட்சியராக சண்முகபிரிதாவை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் வருவாய் கோட்டாட்சியராக பணியாற்றி வந்த நல்லசிவன், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் திருப்பத்துார் கலெக்டராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து, காலியாக இருந்த கோட்டாட்சியர் பணியிடத்திற்கு நிரந்தரமாக யாரும் நியமிக்கப்படவில்லை.
இதனால், சமூக பாதுகாப்பு திட்ட துணை கலெக்டர் பாலகிருஷ்ணன், கூடுதல் பொறுப்பாக கோட்டாட்சியர் பணியை கவனித்து வந்தார்.
ஒன்றரை மாதங்களுக்கு மேலாக கோட்டாட்சியர் பணியிடம் காலியாக இருந்த நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் துணை கலெக்டராக பயிற்சி பெற்று வந்த சண்முகபிரிதாவை, ஸ்ரீபெரும்புதுார் கோட்டாட்சியராக நியமித்து தமிழக அரசு நேற்று முன்தினம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் கோட்டாட்சியர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதால், அலுவலகத்தில் தேங்கியுள்ள கோப்புகளை விரைந்து பரிசீலிப்பதுடன், பட்டா திருத்தம் உள்ளிட்ட பொதுமக்களின் மனுக்களுக்கும் விரைவில் தீர்வு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.