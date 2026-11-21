ADDED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ‘டெங்கு’ காய்ச்சல் ஏற்பட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த, ஒரகடம் எஸ்.எஸ்.ஐ., பச்சையம்மாள், 49, நேற்று (நவ.,19) இரவு உயிரிழந்தார்.
வாலாஜாபாத் அருகே, அவளூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பச்சையம்மாள், 49. ஒரகடம் காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளாராக பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு, கடந்த 12ம் தேதி காய்ச்சல் ஏற்பட்டதை அடுத்து, வாலாஜாபாதில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இதையடுத்து, கடந்த 17ம் தேதி காய்ச்சல் அதிகரித்ததை அடுத்து, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு, மருத்துவர்கள் பரிசோதனையில், அவருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் இருப்பது உறுதியானது.
இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் மூன்று நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த பச்சையம்மாள், நேற்று நள்ளிரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
டெங்கு காய்ச்சலால் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் உயிரிழந்த சம்பவம், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட போலீசார் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.