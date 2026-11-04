/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/வீட்டு தோட்டத்தில் நட்சத்திர மல்லி சாகுபடி
UPDATED : நவ 03, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:36 PM
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வீட்டு தோட்டத்தில், நட்சத்திர மல்லி சாகுபடி குறித்து, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் பாரதி நகரைச் சேர்ந்த பட்டதாரி விவசாயி டி.சாந்தி கூறியதாவது:
வீட்டு தோட்டத்தில் காய்கறி, பூச்செடி, கீரை, பழங்கள் என, தோட்டக்கலை பயிர்களை சாகுபடி செய்து, மகசூல் ஈட்டி வருகிறேன்.
குறிப்பாக, வீணாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் டப்பாக்களில் மண்ணை நிரப்பி, தொழு உரம் போட்டு நட்சத்திர மல்லி நட்டுள்ளேன். இந்த செடி நன்கு வளர்வதற்கு ஏற்ப, இரும்பு கம்பியில் பிடிமானத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளேன்.
முதலில், ஒரு சில பூக்கள் பூக்க தொடங்கியது. அந்த செடி வளர வளர அதிக பூக்களை மகசூல் பெற முடியும். வீட்டு தேவைக்கு முற்றிலும் பயன்படுவதால், வெளியே பூக்கள் வாங்குவதில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– டி.சாந்தி,
93636 38507.