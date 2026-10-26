மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அணி முதலிடம்
மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அணி முதலிடம்
ADDED : அக் 25, 2026 07:47 PM
காஞ்சிபுரம்: திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டையில் இன்று (அக்.,25) நடந்த மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டியில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அணி 19 தங்கம் உட்பட 68 பதக்கங்கள் பெற்று முதலிடம் பெற்றன.
தமிழ்நாடு சிலம்பாட்டம் விளையாட்டு சங்கம் சார்பில், திருப்பத்துார் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையில், மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டி, இன்டர்நேஷனல் பிரசிடெண்ட் மாஸ்டர் பி.சந்தோஷ் குமார் தலைமயைில் இன்று நடந்தது. தமிழகம் முழுதும் 16க்கும் மேற்பட்ட மாவட்ட அணிகள் போட்டியில் பங்கேற்றன.
இதில், ஒற்றை கம்பு, இரட்டை கம்பு, ஒற்றை சுருள்வால், இரட்டை சுருள்வால், மகடு, ஒற்றை வால், இரட்டை வாள், தொடும் முறை உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அணி சார்பில், காஞ்சி அஸ்வின் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் அகாடமியில் இருந்து சிலம்ப ஆசான் அஸ்வின், மாஸ்டர்கள் செல்வம் திவாகர், சுதர்சன் ஆகியோரின் தலைமையில் 55 மாணவ – மாணவியர் போட்டியில் பங்கேற்றனர்.
இதில், 19 தங்கம், 26 வெள்ளி, 23 வெண்கலம் என, மொத்தம் 68 பதக்கங்கள் பெற்று காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அணி முதலிடம் பெற்றது.
இதன்மூலம், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அணி மூன்று ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து முதலிடம் பெற்று வருகிறது என, காஞ்சி அஸ்வின் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் அகாடமியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.