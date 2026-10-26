4 வகை கழிவுகளை பிரித்து வழங்கும் வீடுகளுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கவுரவிப்பு 4 வகை கழிவுகளை பிரித்து வழங்கும் பொதுமக்களை கவுரவிக்கும் நகராட்சி
4 வகை கழிவுகளை பிரித்து வழங்கும் வீடுகளுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி கவுரவிப்பு 4 வகை கழிவுகளை பிரித்து வழங்கும் பொதுமக்களை கவுரவிக்கும் நகராட்சி
UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:56 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் நகராட்சியில் நான்கு வகையான கழிவுகளை பிரித்து வழங்கும் பொதுமக்களை கவுரவிக்கும் விதமாக, நகராட்சி சார்பில் வீட்டின் சுவரில் ‘ஸ்டிக்கர்’ ஒட்டும் நடைமுறை கொண்டுவரப்பட்டு உள்ளது.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் நகராட்சியில் 15 வார்டுகள் உள்ளன. இங்கு, 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். நகராட்சியில் தினமும் 20,000 கிலோ கழிவுகள் சேகரமாகின்றன. அக்கழிவுகளை சேகரிக்கும் துாய்மை பணியாளர்கள், ஈரக் கழிவுகள், உலர் கழிவுகள், சுகாதார கழிவுகள் மற்றும் சிறப்பு கழிவுகள் என, பிரிக்கின்றனர்.
அதிலிருந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மட்டும் தனியாக பிரித்து, பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தயாரிக்கும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்நிலையில், பொதுமக்கள் திடக்கழிவுகளை நான்கு வகையாக பிரித்து தர வேண்டும் என, ஸ்ரீபெரும்புதுார் நகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்தது.
அதன்படி, பச்சை நிற தொட்டியில் மட்கும் கழிவுகளான காய்கறி, முட்டை ஓடுகள் உள்ளிட்டவற்றையும், நீல நிற தொட்டியில், மட்காத கழிவுகளான பிளாஸ்டிக், கண்ணாடி துண்டு, மரச்சாமான்கள் உள்ளிட்டவற்றை போட வேண்டும்.
சிவப்பு நிற தொட்டியில், டயப்பர், நாப்கின் உள்ளிட்டவற்றையும், கறுப்பு நிற தொட்டியில் மின் சாதனங்கள், பெயின்ட் டப்பாக்கள், மருந்துகள் உள்ளிட்டவற்றையும் தரம்பிரித்து துாய்மை பணியாளர்களிடம் வழங்க வேண்டும்.
இந்நிலையில், ஸ்ரீபெரும்புதுார் நகராட்சியில் நான்கு வகை கழிவுகளை பிரித்து வழங்கும் வீடுகளை கவுரவிக்கும் விதமாக, ‘துாய்மை நமது ஊர்!! பசுமை ஸ்ரீபெரும்புதுார்!!!’ எனும் ஸ்டிக்கர் வீடுகளில் ஒட்டப்பட்டு வருகிறது. எனவே, அனைத்து வீட்டின் உரிமையாளர்களும் நான்கு வகையான குப்பைகளை பிரித்து வழங்க வேண்டும் என, நகராட்சி சுகாதார துறை தெரிவித்து உள்ளது.