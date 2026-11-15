மாணவ – மாணவியர் கல்வி உதவி பெற வரும் 30க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
மாணவ – மாணவியர் கல்வி உதவி பெற வரும் 30க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:16 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:10 PM
காஞ்சிபுரம்: இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர், பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியோர் மற்றும் சீர்மரபினர் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவ – மாணவியருக்கு, மத்திய அரசு சார்பில் ஆண்டுக்கு 1.25 லட்சம் ரூபாய் வரை கல்வி உதவித்தொகை பெற, வரும் 30ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் சினேகா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
பிரதம மந்திரியின் யாஷஸ்வி திட்டத்தின் கீழ், 2026 – 27ம் கல்வியாண்டில் 9ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவ – மாணவியருக்கு இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசின் தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள, 2025 – 26ம் கல்வியாண்டில் 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளிகளில் பயிலும் தமிழக மாணவ – மாணவியர் இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். 9, 10ம் வகுப்பு மாணவ – மாணவியருக்கு ஆண்டுக்கு அதிகபட்சம் 75 ஆயிரம் ரூபாயும், பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 வகுப்பு மாணவ – மாணவியருக்கு 1.25 லட்சம் ரூபாய் வரை கல்விக் கட்டணம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணமாக வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தில் மாணவியருக்கு 30 சதவீத இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடப்பாண்டில் புதிதாக விண்ணப்பிக்க விரும்பும் 9 மற்றும் 11ம் வகுப்பு மாணவ – மாணவியர், தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையதளத்தில் https://scholarships.gov.in மொபைல் எண், ஆதார் விபரங்களை பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மாணவ – மாணவியர் விண்ணப்பிக்க வரும் 30ம் தேதி கடைசி நாளாகும். கல்வி நிறுவனங்கள் விண்ணப்பங்களை சரிபார்த்து ஒப்புதல் அளிக்க டிச.,15ம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.