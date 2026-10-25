400 துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கல்
400 துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கல்
ADDED : செப் 30, 2026 09:22 PM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள், கழிவுநீர் ஊர்தி பணியாளர்கள் 400 பேருக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.
மத்திய அரசின் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் சார்பில், காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் உள்ள துாய்மை பணியாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் நலத் திட்ட உதவிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி கமிஷனர் சுல்தானா தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இதில், மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்கள், கழிவுநீர் ஊர்தி பணியாளர்கள் என, 400 பேருக்கு மாநகராட்சி கமிஷனர் சால்வை அணிவித்து, பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் பரிசு வழங்கி கவுரவித்தார். தொடர்ந்து துாய்மை பணியாளர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர் சுகவனம் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.