முன்கூட்டியே பள்ளிக்கரணை வந்த 6 வெள்ளை வாலாட்டி பறவைகள் கணக்கெடுப்பில் தகவல்
முன்கூட்டியே பள்ளிக்கரணை வந்த 6 வெள்ளை வாலாட்டி பறவைகள் கணக்கெடுப்பில் தகவல்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:46 PM
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்துக்கு வழக்கத்தைவிட முன்கூட்டியே ஒரே சமயத்தில், ஆறு வெள்ளை வாலாட்டி பறவைகள் வந்துள்ளன.
சென்னையில் வேளச்சேரி முதல் பெரும்பாக்கம் வரை, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் பரவியுள்ளது. வனத்துறை பாதுகாப்பில் உள்ள இப்பகுதியில் தற்போது வரை, 206 வகை பறவைகள் வந்து செல்வது ஆவணப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இந்நிலையில், காலநிலை மாற்றம் காரணமாக, செப்., – அக்., மாதங்களில் வெயில் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் இயல்பைவிட தண்ணீர் குறைவாக உள்ளது.
இதனால், வெளிநாட்டு பறவைகள் வருகையில், பல்வேறு மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. இருப்பினும், வெள்ளை வாலாட்டி பறவைகள் வருகை ஆர்வலர்கள் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இதுகுறித்து, பறவைகள் கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட்டுள்ள, ‘தி நேச்சர் டிரஸ்ட்’ அமைப்பின் நிறுவனர் திருநாரணன் கூறியதாவது:
பொதுவாக, செப்., அல்லது அக்., மாதங்களில் வெள்ளை வாலாட்டி பறவைகள் பள்ளிக்கரணை வரும். அதுவும், ஒன்று அல்லது இரண்டு பறவைகள் மட்டுமே வந்து செல்லும்.
மழை பொழிந்து நீர்மட்டம் அதிகரித்தால், கூடுதல் எண்ணிக்கையில் வெள்ளை வாலாட்டி பறவைகள் வருவது வழக்கம்.
இந்நிலையில், முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில், இந்த ஆண்டு அக்., மாதத்தில் ஒரே சமயத்தில் ஆறு வெள்ளை வாலாட்டி பறவைகள் பள்ளிக்கரணைக்கு வந்துள்ளன.
உள்ளான் மற்றும் வாலாட்டி பறவைகள் வந்துள்ளன. வழக்கமாக இங்கு கூடு கட்டும் பறவைகள், தற்போது கூடு கட்டாமல் சுற்றி வருகின்றன.
இதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.