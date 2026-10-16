‘கமிஷன்’ பெற பொதுமக்களை அலைக்கழிக்கும் சர்வேயர்கள்
‘கமிஷன்’ பெற பொதுமக்களை அலைக்கழிக்கும் சர்வேயர்கள்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:02 AM
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து தாலுகாக்களில், நில அளவையர்கள் எனப்படும் சர்வேயர்கள் வாயிலாக, பட்டா தொடர்பான நில அளவீடு உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், சில சர்வேயர்கள் விண்ணப்பதாரர்களின் பணிகளை விரைந்து முடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டாமல், அவர்களை அலுவலகங்களுக்கு பலமுறை வரவழைத்து அலைக்கழிப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாக, பட்டா தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் மீது உரிய காலத்தில் நடவடிக்கை எடுக்காமல், பல மாதங்களாக கிடப்பில் போடப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், சில இடங்களில் பணிகளை விரைந்து முடித்து கொடுப்பதற்காக, விண்ணப்பதாரர்களிடம் ‘கமிஷன்’ எதிர்பார்ப்பதாகவும் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
பெண் சர்வேயர்களில் சிலர், தங்கள் கணவர் மூலம் பட்டாதாரர்களிடம் பேசுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
எனவே, தாலுகா வாரியாக நிலுவையில் உள்ள பட்டா விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்து, அவற்றை விரைந்து முடிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், ‘கமிஷன்’ புகார்கள் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் உரிய விசாரணை நடத்தி, திடீர் ஆய்வு போன்றவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.