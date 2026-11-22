/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/துாய்மை பாரத விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : நவ 21, 2026 07:07 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அஞ்சல் கோட்ட ஊழியர்கள் சார்பில், துாய்மை பாரத இயக்க விழிப்புணர்வு பேரணி இன்று (நவ.,21) நடந்தது.
காஞ்சிபுரம் அஞ்சல் கோட்ட அலுவலகம் சார்பில், நவ.,16ம் தேதி முதல் 30ம் தேதி வரையில், துாய்மை பாரத இயக்கம் சார்பில், துாய்மைப்படுத்தும் பணி செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இதில், ஒரு பகுதியாக துாய்மை பாரதம் விழிப்புணர்வு பேரணி நேற்று, அஞ்சல் கோட்ட அலுவலகத்தில் தொடங்கியது. இந்த விழிப்புணர்வு பேரணியை, காஞ்சிபுரம் அஞ்சல் கோட்ட கண்காணிப்பாளர் ராஜகோபாலன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த விழிப்புணர்வு பேரணி, முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று மீண்டும் அஞ்சல் கோட்ட அலுவலகத்தை வந்தடைந்தது. இந்த விழிப்புணர்வு பேரணியில், அஞ்சல் ஊழியர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்