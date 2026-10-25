வறட்சியை தாங்கி வளரும் சுவிட் சாந்தோல் ரக பழம்

ADDED : செப் 29, 2026 03:41 PM
சுவிட் சாந்தோல் ரக பழம் சாகுபடி குறித்து, திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அடுத்த கொத்துார் கிராமத்தைச்சேர்ந்த விவசாயி கே.வெங்கடபதி கூறியதாவது:
மலை மண் சார்ந்த செம்மண் நிலத்தில், டிராகன் பழம், முள் சீதா உள்ளிட்ட பல வித பழங்களை சாகுபடி செய்துள்ளேன். அந்த வரிசையில், சுவிட் சாந்தோல் எனும் இனிப்பு சந்தன நிற பழம் மரங்களை வரப்பு பயிராக சாகுபடி செய்து உள்ளேன்.
இது, ஒட்டு ரக செடியாகும். இது, மூன்று ஆண்டுகளில், மகசூல் பெறலாம். இந்த பழம், அதிக மருத்துவ குணம் உடையது.
குறிப்பாக, ஒரு பழ மரத்திற்கு தண்ணீர் அதிகமாக தேவைப்படும். இந்த மரத்தை பொறுத்தவரையில், வறட்சியை தாங்கி வளரும் தன்மை உடையது.
ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பழ மகசூல் பெற முடியும். காய்கள் பச்சை நிறத்திலும், பழமாகும் போது, மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். இந்த பழத்தின் சுவை இனிப்பும், புளிப்பும் கலந்த சுவையாக இருக்கும்.
இந்த பழம், காய்கள், இலை, தண்டு உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதியும், புற்றுநோய் கட்டுப்படுத்தும் உணவுப்பொருளாக பயன்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்புக்கு:
– கே.வெங்கடபதி,
93829 61000.