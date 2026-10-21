/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/காமாட்சியம்மன் கோவிலில் நாளை ஊஞ்சல் உத்சவம்
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:36 PM
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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் காமாட்சியம்மன் கோவிலில், நவராத்திரி விழாவின் நிறைவு நாளான நாளை இரவு ஊஞ்சல் சேவை உத்சவம் நடக்க உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் காமாட்சியம்மன் கோவிலில் ஆண்டு தோறும் புரட்டாசி மாதத்தில், நவராத்திரி விழா 12 நாட்கள் விமரிசையாக நடைபெறும். அதன்படி, நேற்று முன்தினம் இரவு சரஸ்வதி பூஜையும், நேற்று இரவு விஜயதசமி, நவாவர்ணம் பூர்த்தியும், தீர்த்தவாரியும் நடந்தது. இன்று இரவு ஸஹஸ்ர கலஸ ஸ்தாபனம் நடக்கிறது.
நாளை காலை ஸஹஸ்ர கலசாபிேஷகமும், இரவு ஊஞ்சல் உத்சவத்துடன் நவராத்திரி விழா நிறைவு பெறுகிறது.
விழாவிற்கான ஏற்பாட்டை கோவில் ஆதீன பரம்பரை தர்மாகர்ததாவின் ஸ்ரீகார்யம் சுந்தரேச ஐயர், மணியகாரர் சூரியநாராயணன், ஸ்ரீகாமக்ஷி அம்பாள் தேவஸ்தான ஆதீன பரம்பரை ஸ்தலத்தார், ஸ்தானீகர்கள் செய்துள்ளனர்.