/உள்ளூர் செய்திகள்/காஞ்சிபுரம்/17ல் கச்சபேஸ்வரர் கோவிலில் தெப்போத்சவம் தொடக்கம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:46 PM
அ நிறம் | அளவு
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வரர் கோவிலில் தெப்போத்சவம் வரும் 17ம் தேதி தொடங்குகிறது.
காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வரர் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள இஷ்டசித்தி தீர்த்தம் என, அழைக்கப்படும் தெப்பகுளத்தில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாதத்தில் தெப்போத்சவம் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும்.
ஒன்பதாம் ஆண்டு தெப்போத்சவம் வரும் 17ம் தேதி தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் மாலை 6:00 மணிக்கு தெப்பத்தில், சுந்தராம்பிகையுடன் மலர் அலங்காரத்தில் எழுந்தருளும் கச்சபேஸ்வரர் தெப்பத்தில் உலா வருவார். வரும் 17 ம் தேதி மூன்று முறையும், 18 ம் தேதி ஐந்து முறையும், நிறைவு நாளான 19ம் தேதி ஏழு முறையும் தெப்பத்தில் உலா வருவார்.